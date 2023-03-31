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16:25 31.03.2023

МКС та Офіс генпрокурора створять спільні робочі групи з розслідування воєнних злочинів

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МКС та Офіс генпрокурора створять спільні робочі групи з розслідування воєнних злочинів

Міжнародний кримінальний суд та Офіс українського генерального прокурора створять спільні робочі групи (task forces) з розслідування конкретних кримінальних справ щодо воєнних злочинів, матеріали яких Україна зможе згодом передати в МКС, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Сьогодні ми почули безпрецедентну підтримку від наших партнерів.... Ми домовилися кілька днів тому (з прокурором МКС Карімом Ханом - ІФ-У) і сьогодні спільно оголосили про те, що будемо створювати робочі групи task forces щодо конкретних кримінальних проваджень, які ми як Україна будемо готові передати до Міжнародного кримінального суду", - сказав генпрокурор журналістам у Бучі в п'ятницю після другої конференції United for justice, присвяченої злочинам геноциду.

Він зазначив, що перша справа, у якій президента РФ Володимира Путіна визнано підозрюваним і щодо нього видано ордер на арешт, - це справа, в якій "МКС відіграє саме комплементарну роль". Костін пояснив, що українська правоохоронна система здатна розслідувати і передавати до судів кримінальні провадження щодо всіх воєнних злочинів, але у зв'язку з тим, що Путін має персональний імунітет як глава держави, Україна не може повідомити йому про підозру.

"У цій справі Міжнародний кримінальний суд саме допомагає Україні, але можуть бути справи, за якими заради українців, українського народу, а також заради того, щоб за злочинами, які набули світового рівня значущості, забезпечити абсолютну довіру до результатів розслідування, ми розглядаємо можливість передання до МКС інших справ, зокрема за тими воєнними злочинами, які були вчинені на території Бучанського району", - розповів Костін.

Генпрокурор запевнив, що продуктивна робота з МКС триватиме. "Маємо план на цей рік, є певна стратегія роботи, яку я не можу наразі розкривати, але результат нашої спільної роботи вже є", - підсумував Костін.

Теги: #прокуратура #мус

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