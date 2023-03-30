На півночі Київської області в четвер будуть планові вибухи

Звуки вибухів буде чутно у Вишгородському районі на півночі Київської області в четвер у зв'язку з плановою ліквідацією вибухонебезпечних предметів.

"У Вишгородському районі може бути гучно. Там сьогодні, 30 березня, відбуватиметься ліквідація вибухонебезпечних предметів. Через це в деяких громадах Київської області може бути чутно звуки вибухів. Зберігайте спокій – роботи планові!", - повідомляється в телеграм-каналі Київської обласної військової адміністрації в четвер.