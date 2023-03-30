У Німеччині розпочинає роботу паспортний сервіс ДП "Документ"

У Берліні відкривається перший офіс ДП "Документ", де українські громадяни зможуть оформити паспортні документи.

"У п'ятницю, 31 березня, розпочинається тестовий режим роботи з оформлення паспортних документів громадянам України у місті Берлін за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2", - повідомляється на офіційному сайті ДП "Документ".

На період роботи в тестовому режимі відвідувачів обслуговуватимуть із понеділка до суботи з 9:00 до 18:00 у порядку "живої черги".

Як повідомляється, про повноцінний запуск роботи центру буде додаткове повідомлення на офіційних ресурсах ДП "Документ". Досі українці мали можливість оформити паспорти в Німеччині лише через консульські установи.

Наразі за кордоном паспортні сервіси, де українські громадяни можуть оформити паспорт - закордонний або ID-картку, діють у Польщі, Туреччині, Словаччині та Чехії.