Унаслідок ракетного удару по Слов'янську щонайменше 32 поранених, двоє загинули - Нацполіція

Станом на 15:00 понеділка відомо щонайменше про 32 поранених унаслідок ворожого ракетного обстрілу центру Слов'янська Донецької області, двоє людей загинули, повідомляє Національна поліція України.

"Двоє вбитих, щонайменше 32 поранених. Поліція документує наслідки ракетного обстрілу Слов’янська", - йдеться в повідомленні поліції на сторінці у фейсбуці у понеділок.

У повідомленні зазначено, що російські війська атакували Донецьку область чотирма ракетами С-300.

За інформацією Нацполіції, на місцях влучання в Слов'янську та Дружківці працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та парамедики поліції, всі екстрені служби. Рятувальна операція триває, кількість постраждалих зростає.

"Ворог завдав ударів близько 10:30. Дві ракети поцілили по центру Слов’янська. Станом на 15:00 відомо про 34 постраждалих, з них - двоє загинули. П’ятеро поранених – у вкрай важкому стані. Руйнувань зазнали адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхових і 7 приватних будинків, 10 автомобілів", - зазначається в повідомленні.

Ще дві ракети, як повідомляє Нацполіція, окупанти випустили по Дружківці. "Повністю зруйновано дитячий будинок, пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури. Інформації про постраждалих не надходило", - уточнюється в повідомленні.

Поліцейські збирають докази воєнних злочинів РФ і допомагають пораненим. Інформація про поранених і руйнування уточнюється.

Попередня правова кваліфікація злочину - ч. 1 і ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Матеріали буде передано до ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.