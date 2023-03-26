Події

16:13 26.03.2023

Одну з вулиць Харкова назвуть на честь нацгвардійця Громадського, який загинув під час захисту міста в перший день повномасштабного вторгнення - Терехов

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Одну з вулиць Харкова назвуть на честь нацгвардійця Громадського, який загинув під час захисту міста в перший день повномасштабного вторгнення - Терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що одну з вулиць міста буде перейменовано на честь загиблого бійця Національної гвардії Олега Громадського.

"Незабаром одна з вулиць Харкова носитиме ім'я вашого побратима, гвардійця Олега Громадського. Він загинув у перший день повномасштабної війни, захищаючи Харків", - повідомив Терехов у привітанні з нагоди Дня Національної гвардії, опублікованому в його телеграм-каналі.

"Олег Громадський був людиною честі. Усе життя він присвятив військовій справі і виховав чудового сина Євгена, який сьогодні продовжує захищати нашу країну в лавах НГУ", - додав Терехов.

Джерело: t.me/ihor_terekhov/627

Теги: #харків #нацгвардія #терехов

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