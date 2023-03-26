26 березня: Цей день в Україні та в світі
ДЕНЬ 396 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 396 RUSSIAN AGRESSION
26 березня відзначають День Національної гвардії України.
У світі - День боротьби з епілепсією (Фіолетовий день), у США - День принца Кухіо, а у В'єтнамі - День молоді.
Католицька церква вшановує пам'ять мученика Еммануеля, Фелічіти Падуйської, святої Ларисси, святого Брауліо Сарагоського, пам'ять святого Людгера, пам'ять мучениці Маргарет Клітроу.
Православна церква вшановує перенесення мощей святителя Никифора-сповідника, патріарха Константинопольського (846 рік).
День Національної гвардії
Сучасна Національна гвардія України - підрозділ, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України і має правоохоронні функції, був створений 12 березня 2014 року Законом України "Про Національну гвардію України". До її складу увійшли внутрішні війська України, добровольці та патріоти, які стали на захист народу і державності України в один із найважчих моментів в історії нашої країни, посягання на її цілісність і суверенітет.
Фіолетовий день - День боротьби з епілепсією
За даними ВООЗ, на епілепсію страждає близько 1% населення земної кулі, а це 65 млн осіб. Проте, лише 25% з них отримують адекватне медикаментозне лікування. Сучасні ліки дають змогу в 70% випадків повністю звільнити людину від нападів. Такі препарати ефективні й малотоксичні, не впливають на психіку та настрій. Епілепсія - одне з небагатьох хронічних захворювань, за якого досягнення стійкої ремісії можливе: люди навчаються, працюють, створюють сім'ї та народжують здорових дітей, тобто ведуть нормальне повноцінне життя.
Ще цього дня:
1904 - Завершено будівництво нового приміщення Львівського залізничного вокзалу;
1917 - Із заслання повернувся історик і політик Михайло Грушевський;
1920 - Латвія визнала незалежність Української Народної Республіки.
1934 - У Британії запроваджено іспити для водіння автомобіля;
1953 - Американський лікар Джонас Едвард Солк оголосив про успішне випробування вакцини проти поліомієліту;
1995 - У перших семи країнах ЄС почали діяти Шенгенські угоди про скасування візового контролю на кордонах;
2008 - Уперше в Новій Шотландії та Канаді відбулася акція на підтримку хворих на епілепсію, яка отримала назву - Фіолетовий день.
Церковне свято
Православна церква вшановує пам'ять преподобного Никифора, патріарха Константинопольського. Святий жив у 8-9 століттях і був ревним захисником ікон, тому після воцаріння на престолі імператора іконоборця Лева Вірменина його заслали в монастир на березі Босфору, де він і помер. Коли мощі патріарха були знайдені, вони виявилися нетлінними.
Іменини: Олександр, Григорій, Михайло, Микола, Христина.