Події

12:38 25.03.2023

Невдовзі в Харкові з'явиться вулиця на честь загиблого рік тому командира "Фрайкора" Тарасенка

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У Харкові вул. Плеханівську буде перейменовано на честь загиблого командира добровольчого підрозділу "Фрайкор" Георгія Тарасенка (позивний "Жора"), повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Георгій став першим добровольцем з початку повномасштабного російського вторгнення, який був удостоєний найвищого ступеня відзнаки в Україні - звання Героя України (посмертно).... Саме завдяки таким захисникам ми живемо і віримо в наше завтра. Найближчим часом вулиця Плеханівська буде названа на честь Георгія Тарасенка. Я давав слово, і я його дотримаю", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Терехов також зазначив, що був знайомий із Тарасенком.

"Жору я знав особисто. І поважав його як справжнього патріота Харкова та України. Він був першим у своїй справі і дбав про виховання у молоді любові до своєї країни", - написав Терехов.

Як повідомлялося, 25 березня 2022 року в бою за Харківщину загинув лідер і командир добровольчого підрозділу "Фрайкор" Георгій Тарасенко. Він був у націоналістичному русі з домайданівських часів, учасником революції Гідності, протистояв "русской весне" в Харкові 2014 року і того ж року, у 17-річному віці, він вирушив на фронт.

У 2017 році створив і очолив добровольчий підрозділ "Фрайкор" та однойменну організацію. Під його командуванням підрозділ здійснив 7 бойових ротацій на Донбас і став на захист Харкова з першого дня повномасштабного російського вторгнення.

Теги: #харків #вулиця #фрайкор

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