У Харкові відновлено близько 200 будинків, пошкоджених ворожими обстрілами, ще понад 50 - у процесі відновлення

Унаслідок обстрілів Харкова російськими окупаційними військами було пошкоджено приблизно 5,2 тис. будівель.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради з посиланням на першого заступника директора департаменту ЖКГ Олексія Богача.

За його словами, всі пошкоджені будинки пройшли технічний огляд балансоутримувачів. Було встановлено, що 450 будівель мають значні ступені пошкодження і потребують детального обстеження.

"Якщо будівля змінила свої властивості, ми проводимо детальне обстеження, а після нього, коли розуміємо, що там була пожежа, є деформація, відсутні конструкції, робимо вже третю експертизу - інструментальну. Вона проводиться протягом 2-4 місяців. Це справді велика робота, яка виконується за участю спеціалізованих інститутів та установ", - цитує Богача пресслужба.

Він повідомив також, що торік було відновлено близько 200 будинків, які зазнали різних ступенів пошкоджень. Наразі тривають роботи з відновлення ще понад 50 будівель.

За словами Богача, до робіт із відновлення житлового фонду Харкова залучено понад 10 організацій.