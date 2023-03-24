Костін на зустрічі з прокурором МКС: Україна високо цінує колосальну роботу для притягнення до відповідальності винуватців міжнародних злочинів

Україна високо цінує колосальну роботу Міжнародного кримінального суду (МКС) та Офісу прокурора МКС для притягнення до відповідальності винуватців міжнародних злочинів, наголошує український генеральний прокурор Андрій Костін.

У повідомленні Офісу генпрокурора в п'ятницю в телеграм-каналі зазначено, що український генпрокурор зустрівся в Гаазі з прокурором МКС Карімом Ханом.

"Подякував за підтримку на фронті справедливості. Україна високо цінує колосальну роботу, яку здійснюють МКС та Офіс прокурора Каріма Хана для притягнення до відповідальності винуватців міжнародних злочинів. Її результати є визначними та символічними", - наводить відомство слова Костіна.