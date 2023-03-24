Події

10:41 24.03.2023

Костін на зустрічі з прокурором МКС: Україна високо цінує колосальну роботу для притягнення до відповідальності винуватців міжнародних злочинів

1 хв читати

Україна високо цінує колосальну роботу Міжнародного кримінального суду (МКС) та Офісу прокурора МКС для притягнення до відповідальності винуватців міжнародних злочинів, наголошує український генеральний прокурор Андрій Костін.

У повідомленні Офісу генпрокурора в п'ятницю в телеграм-каналі зазначено, що український генпрокурор зустрівся в Гаазі з прокурором МКС Карімом Ханом.

"Подякував за підтримку на фронті справедливості. Україна високо цінує колосальну роботу, яку здійснюють МКС та Офіс прокурора Каріма Хана для притягнення до відповідальності винуватців міжнародних злочинів. Її результати є визначними та символічними", - наводить відомство слова Костіна.

Теги: #хан #костін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:01 23.03.2023
Український генпрокурор обговорив із президентом Європарламенту створення спецтрибуналу щодо агресії

Український генпрокурор обговорив із президентом Європарламенту створення спецтрибуналу щодо агресії

11:37 21.03.2023
Український генпрокурор подякував міністру юстиції Німеччини за чітку позицію щодо притягнення до відповідальності Путіна

Український генпрокурор подякував міністру юстиції Німеччини за чітку позицію щодо притягнення до відповідальності Путіна

14:22 20.03.2023
Путіну загрожує ордер на арешт до кінця життя - прокурор МКС

Путіну загрожує ордер на арешт до кінця життя - прокурор МКС

09:55 20.03.2023
Прокурор МКС запитає додаткове фінансування на розслідування воєнних злочинів Росії в Україні - ЗМІ

Прокурор МКС запитає додаткове фінансування на розслідування воєнних злочинів Росії в Україні - ЗМІ

16:55 28.02.2023
Злочини російських окупантів в Україні не мають залишитися безкарними - Зеленський у розмові з Ханом

Злочини російських окупантів в Україні не мають залишитися безкарними - Зеленський у розмові з Ханом

21:38 24.02.2023
Генпрокурор: На конференції United for Justice будуть панельні дискусії, присвячені розслідуванню та переслідуванню злочинів РФ

Генпрокурор: На конференції United for Justice будуть панельні дискусії, присвячені розслідуванню та переслідуванню злочинів РФ

17:41 22.02.2023
Важливо ухвалити політичне рішення про створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України - Костін

Важливо ухвалити політичне рішення про створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України - Костін

16:51 22.02.2023
Костін сподівається, що результати роботи МКС щодо воєнних злочинів Росії стануть відомі цього року

Костін сподівається, що результати роботи МКС щодо воєнних злочинів Росії стануть відомі цього року

16:49 18.02.2023
Компанія Microsoft надасть українській прокуратурі безкоштовний доступ до системи Microsoft Azure

Компанія Microsoft надасть українській прокуратурі безкоштовний доступ до системи Microsoft Azure

09:54 03.02.2023
Український генпрокурор повідомив про підозру керівнику ПВК "Вагнера"

Український генпрокурор повідомив про підозру керівнику ПВК "Вагнера"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Костянтинівці зросла до п'яти - ДСНС

СБУ: Заарештовано "приховані" активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн

Рената Кузьміна заочно заарештовано без альтернативи внесення застави - ДБР

Росія вночі застосувала атаку комбінованими засобами, зокрема авіаційними керованими бомбами

У результаті влучення ворожої ракети в пункт незламності в Костянтинівці загинуло троє людей, двоє поранено

ОСТАННЄ

Залужний про річницю удару по морській базі ворога в Бердянську: Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ

Глава МЗС Литви в п'ятницю відвідає Київ - ЗМІ

У вихідні в більшості областей України пройдуть дощі, у неділю похолодає

Україна повернула тіла ще 83 полеглих захисників - Мінреінтеграції

Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини вночі, у Білопіллі двоє загиблих

На Київщині, можливо, буде чути звуки вибухів, працюють сапери

Кількість загиблих у Костянтинівці зросла до п'яти - ДСНС

СБУ: Заарештовано "приховані" активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ із біології

Унаслідок російських обстрілів минулої ночі дев'ятеро цивільних загинули, 26 поранені - попередні дані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА