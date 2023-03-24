24 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 394 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 394 RUSSIAN AGRESSION

24 березня в Україні та в світі відзначають день боротьби проти туберкульозу та Всесвітній день боротьби з депресією. Також сьогодні Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертв.

В Україні - День фтизіатра.

24 березня 2022 року в Україні з'явилися ще 4 міста-героя: Володимир Зеленський присвоїв почесне звання "Місто-герой України" Бучі, Ірпеню, Миколаєву та Охтирці.

Православна церква вшановує пам'ять архієпископа Євфимія II і пам'ять святого Софронія премудрого, патріарха Єрусалимського.

Всесвітній день боротьби з туберкульозом

Всесвітній день боротьби з туберкульозом відзначають за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щорічно 24 березня - у день, коли 1882 року німецький мікробіолог Роберт Кох оголосив про зроблене відкриття збудника туберкульозу.

У 1993 році Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила туберкульоз національним лихом, а день 24 березня - Всесвітнім днем боротьби з туберкульозом. З 1998 року він отримав офіційну підтримку ООН.

Туберкульоз - інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом. І без відповідного лікування людина, хвора на активну форму туберкульозу, щороку може заразити в середньому 10-15 осіб.

Нині щороку туберкульоз забирає життя 1,6 мільйона людей (більшість з яких - жителі країн, що розвиваються) і є однією з 10 головних причин смерті у світі.

Всесвітній день боротьби з депресією

24 березня відзначається Міжнародний день боротьби з депресією.

На думку лікарів, це серйозне захворювання, яке потребує професійного лікування.

Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертв

Цього дня проводяться заходи, покликані віддати данину поваги тим, хто присвятив життя боротьбі за права людини або втратив життя у цій боротьбі.

Ще цього дня:

1918 - Центральна Рада проголосила українську мову державною в банківській і торговельній сферах;

1933 - Закон Рейхстагу скасував громадянські свободи і передав надзвичайні повноваження рейхсканцлеру Адольфу Гітлеру;

1972 - Прем'єра фільму "Хрещений батько". Це один із найкращих шедеврів світового кіно;

1972 - Пограбування United California Bank: із розбитого сейфа викрадачі витягли 9 млн доларів;

1975 - Мухаммед Алі технічним нокаутом відстоює титул чемпіона світу проти Чака Вепнера в Клівленді;

1989 - У Львові відбувся перший політичний страйк в Україні;

1989 - У Тернополі створено першу крайову організацію Народного Руху України;

1990 - Іслам Карімов став президентом Узбекистану;

2001 - Володимир Кличко виграв технічним нокаутом бій проти Дерика Джефферсона в Мюнхені;

2020 - Міжнародний олімпійський комітет переніс літні Олімпійські ігри 2020 на 2021 рік через пандемію Covid-19;

Іменини: Василь, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Ян, Сабіна.