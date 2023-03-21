Рада ухвалила в першому читанні закон про посттравматичне батьківство і материнство для військових

У Верховній Раді ухвалено в першому читанні законопроєкт про біологічне посттравматичне материнство та батьківство для військовослужбовців, який дає змогу зберігати репродуктивні клітини коштом держави, повідомила одна з авторів законопроєкту Оксана Дмитрієва ("Слуга народу").

"Проєкт закону 8011 про право учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство ухвалено в першому читанні! Ще один крок - і наші військові зможуть зберігати свої репродуктивні клітини коштом держави", - написала вона на фейсбук-сторінці.