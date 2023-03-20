В Естонії пройшли тренувальний курс 600 українських військових

600 українських військових - "три рази по одній роті" - пройшли курс навчання в Естонії, повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю The Kyiv Independent.

"В Естонії вже проведено три цикли навчання для українських військових, щоразу навчання проходила одна рота", - сказав Певкур. Крім того, в Естонії проходили навчання медики, снайпери та військові деяких інших спеціальностей.

За словами Певкура, Естонія та інші члени НАТО зобов'язані допомагати Україні, тому що вона бореться за вільний світ. Саме тому естонська армія навчила українських солдатів, включно з піхотинцями, снайперами та медиками, і надала допомогу на суму понад 370 мільйонів євро.

Він також сказав, що поки Україна "не повернула свою землю... говорити про закінчення війни не доводиться". "Звичайно, ми всі сподіваємося, що війна закінчиться якомога швидше. Але ми також повинні розуміти, що це не так просто, тому що обидві сторони глибоко окопалися, тож потрібен певний час", - зазначив він.