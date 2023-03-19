Події

07:23 19.03.2023

До 10 людей зросла кількість поранених у результаті суботнього обстрілу Краматорська

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До 10 людей зросла кількість поранених у результаті суботнього обстрілу Краматорська

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про зростання до 10 постраждалих унаслідок суботнього обстрілу російськими окупантами Краматорська.

"Щонайменше 2 загиблих і 10 поранених унаслідок сьогоднішніх обстрілів Краматорська", - написав він у телеграм-каналі.

Також Кириленко оприлюднив відео з наслідками обстрілів.

Раніше Донецька обласна прокуратура почала досудове розслідування за фактом обстрілу російськими окупантами Краматорська Донецької області в суботу, 18 березня.

 

 

 

Теги: #краматорськ #обстріл #поранені

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