До 10 людей зросла кількість поранених у результаті суботнього обстрілу Краматорська

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про зростання до 10 постраждалих унаслідок суботнього обстрілу російськими окупантами Краматорська.

"Щонайменше 2 загиблих і 10 поранених унаслідок сьогоднішніх обстрілів Краматорська", - написав він у телеграм-каналі.

Також Кириленко оприлюднив відео з наслідками обстрілів.

Раніше Донецька обласна прокуратура почала досудове розслідування за фактом обстрілу російськими окупантами Краматорська Донецької області в суботу, 18 березня.