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19:29 18.03.2023

Рада має намір на найближчому засіданні розглянути заяви про відставку Шкарлета, Рябікіна та Федорова

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Рада має намір на найближчому засіданні розглянути заяви про відставку Шкарлета, Рябікіна та Федорова

Верховна Рада планує на найближчому пленарному засіданні розглянути заяви Сергія Шкарлета, Павла Рябікіна та Михайла Федорова про відставку з посад міністрів, повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Усі заяви будуть розглянуті, відповідно до закону, на найближчому пленарному засіданні. Після відставки нові міністри будуть призначені невідкладно з моменту отримання відповідного подання", - написав голова Верховної Ради на своїй сторінці у Фейсбук у суботу.

При цьому Стефанчук зазначив, що кандидатуру Федорова планують розглянути на посаду "віцепрем'єра з більш розширеними повноваженнями".

Раніше представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук поінформував, що до парламенту було внесено заяви про відставку міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, міністра зі стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна та віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як повідомлялося, наступного тижня планується низка кадрових змін у Кабінеті міністрів України. Очікується, що на посаду очільника Міністерства освіти і науки України буде призначено Оксена Лісового, на посаду міністра стратегічних галузей промисловості - Олександра Камишіна.

Крім того, за інформацією прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров опікуватиметься ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. "Його майбутня посада - віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України", - повідомив він.

Теги: #уряд #кадри

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