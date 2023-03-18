Події

07:39 18.03.2023

У результаті атаки БПЛА на об'єкті критичної інфраструктури в Новомосковську серйозні руйнування

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У результаті атаки БПЛА на об'єкті критичної інфраструктури в Новомосковську серйозні руйнування

У ніч на суботу окупанти атакували Дніпропетровську область БПЛА типу "Shahed", унаслідок чого на об'єкті критичної інфраструктури в Новомосковську серйозні руйнування, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"Через влучання дронів на підприємстві сталася пожежа. Рятувальники досі приборкують вогонь. Пошкоджено 6 дачних будинків поруч. Ще 4 - зруйновані вщент. Люди не постраждали", - написав голова ОВА в телеграм-каналі в суботу вранці.

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська_область

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