У результаті атаки БПЛА на об'єкті критичної інфраструктури в Новомосковську серйозні руйнування

У ніч на суботу окупанти атакували Дніпропетровську область БПЛА типу "Shahed", унаслідок чого на об'єкті критичної інфраструктури в Новомосковську серйозні руйнування, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"Через влучання дронів на підприємстві сталася пожежа. Рятувальники досі приборкують вогонь. Пошкоджено 6 дачних будинків поруч. Ще 4 - зруйновані вщент. Люди не постраждали", - написав голова ОВА в телеграм-каналі в суботу вранці.