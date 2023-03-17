Події

16:37 17.03.2023

JYSK відкрила восьмий магазин у Львові

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Скандинавська мережа магазинів для дому JYSK відкрила новий магазин у Львові у ТЦ Сріблястий (вул.Патона, 37) у четвер, 16 березня, збільшивши кількість локацій мережі, що працюють сьогодні в Україні, до 84, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба компанії.

У прес-релізі уточнено, що ця локація стала восьмим магазином мережі у місті. Магазин площею 1341,51 кв. м побудовано у сучасній концепції мережі 3.0 з відповідним освітленням та просторовим дизайном, зональним розміщенням товарних категорій для комфортніших покупок. Магазин оснащений генератором.

"Цей магазин став 84-м в Україні. Ще один - і мережа досягне кількості, яка була до початку повномасштабного вторгнення. Ми плануємо, що це відбудеться вже у травні разом із відновленням роботи магазину JYSK у торговому центрі "Рів’єра" в Одесі" ,- повідомив Country director JYSK в Україні Євген Іваниця.

Загалом з початку 2023 року мережа JYSK відкрила два нових магазини, анонсовано також відкриття ще двох магазинів – у травні та червні у Коломиї та Києві відповідно.

JYSK – частина сімейної Lars Larsen Group. Виторг JYSK у 2021/22 фінансовому році становив EUR 4,87 млрд.

Сьогодні в Україні працює 84 магазини JYSK та інтернет-магазин jysk.ua. JYSK в Україні налічує штат понад 800 працівників.

Теги: #львів #нерухомість #jysk

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