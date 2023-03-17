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15:55 17.03.2023

Зеленський провів засідання Ставки, учасники обговорили ймовірні плани противника в ближній і середньостроковій перспективі

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Зеленський провів засідання Ставки, учасники обговорили ймовірні плани противника в ближній і середньостроковій перспективі

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії противника у близькій та середньостроковій перспективі. Крім того, учасники засідання були поінформовані про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб. Також було розглянуто актуальну зовнішньополітичну ситуацію в контексті відбиття російського вторгнення", - вказується в повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ поінформував про загальну ситуацію на фронті. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про обстановку на їхніх напрямках. Окремо члени Ставки зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту.

У засіданні взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Теги: #ставка

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