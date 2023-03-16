Окупанти обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами, поранені шестеро людей

Шість цивільних осіб, зокрема іноземний волонтер, дістали поранень унаслідок обстрілу м. Костянтинівка Донецької області російськими окупантами в четвер.

Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, окупанти вдень двічі завдали ударів по місту з реактивних систем залпового вогню "Ураган" касетними боєприпасами.

Пошкоджень різного ступеня зазнали щонайменше 19 будинків, школа та підприємство.

"Незважаючи на відносну віддаленість від лінії фронту, Костянтинівка постійно потерпає від ворожих обстрілів. Росіяни невпинно гатять з усього, що дістає до міста, тримаючи його в постійному терорі", - написав Кириленко.