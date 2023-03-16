Події

19:23 16.03.2023

Обуховицьке ткацтво внесено до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України

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Обуховицьке ткацтво внесено до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України

Міністерство культури та інформаційної політики внесло традиційне ремесло "Обуховицьке ткацтво" до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства культури, ареал історичного побутування елемента нематеріальної культурної спадщини село Обуховичі Вишгородського (колись Іванківського) району Київської області.

"Розквіт ремесла став поштовхом до організації роботи Цеху декоративного ткацтва у с. Обуховичі, яке входило до складу Київського виробничо-мистецького об'єднання ім. Т.Г.Шевченка (відкритий у 1958 році за ініціативи Ганни Іванівни Верес та її матері Марії Маркелівни Пособчук)", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вироби обуховицьких майстринь уславилися не тільки в Україні, а й за кордоном, а багатьом із них неодноразово присвоювався державний знак якості.

"Традиція виконання ткацьких виробів за мотивами робіт обуховицьких ткаль, що є унікальною, досі залишається незмінною і знаходить своє відображення в техніці сучасних носіїв цієї культурної спадщини", - заявляють у міністерстві.

 

 

Теги: #спадщина #обуховицьке_ткацтво

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