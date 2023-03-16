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11:36 16.03.2023

Залишків "Пакунків малюка" у медичних закладах вистачить до кінця червня, а новий тендер заплановано на кінець березня - Мінсоцполітики

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Залишків "Пакунків малюка" у медичних закладах вистачить до кінця червня, а новий тендер заплановано на кінець березня - Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики заявляють, що залишків "Пакунків малюка" в медичних закладах вистачить до кінця червня 2023 року, а новий тендер заплановано на кінець березня.

"Пакунок малюка" - одна з затребуваних новацій для родин, які стають батьками. Уряд приділяє багато уваги - і виділяє значний обсяг коштів на його закупівлю. Зокрема у бюджеті на 2023 рік закладено 1,43 млрд грн на закупівлю "Пакунків малюка", а також на надання грошової компенсації родині за невикористані "пакунки", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що медичні заклади у всій країні забезпечені запасами "Пакунків малюка" в середньому до кінця червня.

Зокрема станом на 1 січня на складах зберігалося 21,7 тис. штук, а з 1 січня до 15 березня 2023 року було видано 7 тис. "пакунків".

Отже, залишки "Пакунків малюка" на складах у регіонах станом на сьогодні становлять ще 14,7 тис., тобто з поточним рівнем використання обсягом 3,5 тис. за місяць їх вистачить ще більше ніж на чотири місяці.

"Початок тендеру на закупівлю "Пакунків малюка" заплановано на кінець березня - з тим, щоб вже до кінця квітня підписати договір з майбутнім постачальником, який переможе у тендерній процедурі", - ідеться в повідомленні.

Теги: #залишки #пакунок_малюка

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