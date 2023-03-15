Події

20:40 15.03.2023

Росія використовує щонайменше п’ять сценаріїв викрадення українських дітей - Герасимчук

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Росія використовує щонайменше п’ять сценаріїв викрадення українських дітей - Герасимчук

Росія на сьогодні використовує щонайменше п'ять сценаріїв викрадення українських дітей, розповіла Уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

"Перший сценарій: коли вони (окупанти - ІФ-У) спершу вбивають батьків, а потім викрадають дитину, яка в цей час перебувала з іншими дорослими в укритті. Наприклад, у підвалі в Маріуполі", - розповіла Герасимчук в ефірі єдиного телемарафону.

Другим є сценарій, коли дитину та батьків розлучають під час проведення т.зв. фільтраційних заходів.

"Під час фільтрації затримують батьків з різних причин або взагалі без причин. Далі везуть дитину, говорять їй про те, що вона більше не потрібна своїм батькам, що її всиновлять російські громадяни або передадуть у прийомну сім'ю, і батьки до неї більше не приїдуть", - сказала вона.

Третій сценарій, за словами Герасимчук, включає ситуацію, коли на окупованих територіях створюють абсолютно непридатні для проживання умови і росіяни пропонують батькам віддати дитину на т. зв. "оздоровлення або відпочинок" у російські табори. Надалі цю дитину не повертають назад.

Четвертий сценарій передбачає позбавлення батьків батьківських прав (або опікунів їхнього права на опіку) за т.зв. "законами" окупаційної влади та подальше вивезення дитини на територію РФ.

Відповідно до п'ятого сценарію, росіяни викрадають дитину безпосередньо із закладів інституційного нагляду.

"Тобто, вони (РФ - ІФ-У) не погоджують Україні гуманітарні коридори, і ми не можемо забрати цих дітей", - сказала Герасимчук.

"У дітей забирають мобільні телефони, позбавляють можливості зателефонувати рідним і не беруть контакти рідних. Це робиться для того, щоб дитина не могла повідомити про своє місцеперебування, а ми не могли її знайти", - резюмувала Уповноважена, додавши, що на сьогодні викрадено або депортовано до РФ уже кілька сотень українських дітей.

 

 

 

Теги: #діти #росія #викрадення #депортація

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