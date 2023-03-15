Події

08:27 15.03.2023

Ринок офісної нерухомості Києва відновлюється, IT-компанії повертаються в столицю - allbc

3 хв читати
Ринок офісної нерухомості Києва відновлюється, IT-компанії повертаються в столицю - allbc

Ринок офісної нерухомості Києва відновлюється, зросла кількість запитів і угод від IT-компаній, некомерційних і міжнародних організацій, повідомив генеральний директор allbc Валентин Ленченко агентству "Інтерфакс-Україна".

Експерт нагадав, що для багатьох бізнес-центрів минулий рік став роком збереження орендарів на будь-яких умовах.

"Основне завдання на початок осені було пережити зиму з орендарями. На будь-яких умовах. Головне, щоб ті платили комунальні та ОРЕХ (часто не в повному обсязі). Але з настанням блекауту почалася міграція, люди, які працювали зазвичай із дому, переїжджали в коворкинги, де були дизель-генератори та інтернет", - повідомив Ленченко.

За його словами, в результаті столичні офіси в блекаут були заповнені практично повністю. Був створений тимчасовий ажіотаж, що призвело до відкриття нових локацій. Однак уже в січні, коли все стабілізувалося і багато хто вирішив питання з побутовими електростанціями, ситуація повернулася до попередніх показників.

"Новачки продовжують набирати резидентів, але попит на них значно впав. Попит, як і раніше, високий на готові офіси - з ремонтом, меблями, дизель-генераторами і укриттям", - наголосив експерт.

Він зазначив позитивний системний тренд останніх місяців - активізацію орендарів.

"Багато IT-компаній, які релокувалися до Західної України, почали повертатися додому, до Києва. І не айтішниками єдиними - багато запитів і угод від некомерційних і міжнародних організацій", - повідомив Ленченко.

Він навів приклад нещодавніх угод allbc. Із проханням знайти готовий офіс на понад 200 співробітників звернулася IT-компанія, у процесі пошуку та узгодження договору оренди з'ясувалося, що до Києва хочуть повернутися значно більше співробітників. У результаті замість офісу в 2 тис. кв. м ця компанія орендувала два офіси сумарною площею близько 4 тис кв. м. Інша IT-компанія нещодавно орендувала 800 кв.м. офіс з ремонтом і меблями в БЦ на Подолі.

Але загалом, за словами експерта, основний запит орендарів і угод спостерігався на формат площею близько 200 кв. м. "Як правило, це середній бізнес, який пристосовується до поточних умов або оптимізує площі", - каже він.

Ще один тренд - від великих орендарів великими обладнаними офісами на правому березі почали надходити запити оренди офісів/робочих місць у коворкингах на лівому березі.

Таким чином, забезпечуються комфортні місця для співробітників, які задля безпеки воліють працювати ближче до дому. "Критерії ті самі: з ремонтом, меблями, дизель-генератором і укриттям", - зазначив Ленченко.

Також він виділив в окрему категорію потенційних орендарів, з якими, незважаючи на високу вакантність, більшість орендодавців не хочуть зв'язуватися. "Мова про так званих "музикантів", кол-центри, де голосно грає музика. Зараз вони себе називають айтішниками, маркетологами і навіть аграріями, але, як правило, це аферисти. Середня орендована ними площа від 500 до 2000 кв. м, але з огляду на шлейф, який вони залишають після себе, з ними не хочуть мати справу", - наголосив Ленченко.

Експерт також зазначив, що незважаючи на війну є й угоди на ринку купівлі-продажу офісних приміщень/будівель. "На ринку є покупці. Зазвичай приходять із пропозицією дисконту від 30% до 50%. Зарубіжні інвестори, які вірять у перемогу, вже починають придивлятися до купівлі, тому що розуміють: зараз саме час", - говорить він.

allbc.info - сервіс оренди або купівлі офісів у бізнес-центрах і окремо розташованих будівель у містах України (Київ, Дніпропетровськ, Харків, Донецьк, Одеса, Львів).

Теги: #ринок #нерухомість #офіс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:14 15.03.2023
Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький і Нововолинськ залучать EUR34,5 млн гранту від NEFCO на будівництво житла для ВПО

Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький і Нововолинськ залучать EUR34,5 млн гранту від NEFCO на будівництво житла для ВПО

13:08 14.03.2023
"Епіцентр" має намір купити три земельні ділянки у Києві під своїми об'єктами

"Епіцентр" має намір купити три земельні ділянки у Києві під своїми об'єктами

16:31 13.03.2023
АРМА знову оголосило конкурси на управляючих для заарештованих санаторіїв та готелів із виділенням номерного фонду для ВПО та військових

АРМА знову оголосило конкурси на управляючих для заарештованих санаторіїв та готелів із виділенням номерного фонду для ВПО та військових

18:32 10.03.2023
"Епіцентр" відкриває в Києві другу чергу найбільшого ТЦ мережі після оновлення

"Епіцентр" відкриває в Києві другу чергу найбільшого ТЦ мережі після оновлення

14:39 06.03.2023
Прокуратура в судовому порядку повернула громаді земельну ділянку з будинком - пам'яткою архітектури на Печерську

Прокуратура в судовому порядку повернула громаді земельну ділянку з будинком - пам'яткою архітектури на Печерську

12:12 06.03.2023
Культурні цінності з "Межигір'я" і "Сухолуччя" передадуть музеям, які були пограбовані російськими окупантами

Культурні цінності з "Межигір'я" і "Сухолуччя" передадуть музеям, які були пограбовані російськими окупантами

16:23 01.03.2023
Компанію "Auchan Україна" очолить Марта Труш

Компанію "Auchan Україна" очолить Марта Труш

11:20 01.03.2023
Офіс ОЕСР у Києві функціонуватиме попередньо до 2026 року

Офіс ОЕСР у Києві функціонуватиме попередньо до 2026 року

15:36 28.02.2023
Закон про компенсації за пошкоджене або зруйноване житло запрацює вже в травні - Шуляк

Закон про компенсації за пошкоджене або зруйноване житло запрацює вже в травні - Шуляк

15:02 28.02.2023
Офіс ОЕСР відкриється в Києві 1 березня - генсек Корман

Офіс ОЕСР відкриється в Києві 1 березня - генсек Корман

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України знищили 980 окупантів, 8 танків, 7 РСЗВ і 12 БПЛА

Сотні тисяч людей з 2014 року стали українськими добровольцями - Зеленський

Зеленський у рік від дня смерті репортерів Fox поговорив із головою корпорації

ЗС України відбили понад 90 атак окупантів за добу

Росіяни чекають контрнаступу України і вже сіли в оборону, зокрема в Криму

ОСТАННЄ

Російська влада продовжує мобілізацію свого ВПК для ведення затяжної війни - ISW

Інцидент над Чорним морем не призведе до ескалації прямого конфлікту між Росією і США - ISW

У Миколаєві розпочала роботу Юрта незламності, яка також діятиме як центр казахської культури

У Харкові на пожежі, не пов'язаній із ворожими обстрілами, загинули 2 людини - ДСНС

За добу окупанти обстріляли 3 райони Харківщини, загинули 2 мирні жителі - голова обладміністрації

У Києві та області скасовано стабілізаційні відключення

В Угорщині мають намір знову відкласти голосування в парламенті з питання членства Швеції та Фінляндії в НАТО

Мер Ірпеня: У місті проводять спільні навчання, сигнал тривоги в місті - навчальний

Ворог 78 разів обстріляв Херсонську область за добу, випустив майже 400 снарядів

США вживають заходів, щоб уламки безпілотника, який звалився в Чорне море, не потрапили до будь-кого

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА