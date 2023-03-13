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11:30 13.03.2023

У Броварах відкрито "Містечко миру", подароване MEAN і пулом італійських компаній

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У Броварах (Київська обл.) на майдані Свободи відкрито Пункт незламності та громадського простору "Містечко миру" (Peace Village), подарований місту Європейським рухом ненасильницьких дій (Movimento Europeo Di Azione Non Violenta, MEAN) разом із пулом італійських компаній, повідомили у пресслужбі фонду "Вільний дух України".

"Тут, в Україні, ми побачили рішучість українців та їхню налаштованість на перемогу. Вони б'ються, бо хочуть жити, та ідентифікують себе як мирних людей, які прагнуть свободи", - сказав координатор проєкту MEAN Анджело Моретті, слова якого наводить пресслужба.

"Містечко миру" стане Пунктом незламності та громадським простором для жителів і гостей Броварів. У теплих і добре облаштованих будівлях можна проводити навчання дітей і зустрічі, заряджати акумулятори телефонів чи планшетів або просто зігрітися, отримати іншу допомогу.

Будівництво "Містечка миру" розпочалося 6 лютого 2023 року. Комплекс його споруд спроєктовано архітектором Маріо Кучінеллою, реалізовано MEAN спільно з пулом італійських компаній (ScaffSystem з Остуні та Mannigroup з Верони та ін.). Площа комплексу - 300 кв. м. Він обладнаний двома печами, звичайним генератором, подарованим компанією Base Italia, і 16 мінісонячними генераторами.

"Я щиро вдячний нашим італійським друзям за допомогу Україні та довіру до нашого фонду. Упевнений, що співпраця фонду та Руху MEAN набиратиме обертів і ми разом зможемо принести багато користі Україні", - наводить пресслужба слова голови фонду "Вільний дух України" Сергія Малика.

Теги: #бровари #містечко #пункт_незламності

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