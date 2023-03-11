Події

09:03 11.03.2023

Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів у Харківській області за добу, є поранені

1 хв читати
Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів у Харківській області за добу, є поранені

Один мирний житель Харківської області дістав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у п'ятницю, ще один підірвався на міні в лісі, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілів с. Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школу. Зруйновано близько 10 приватних житлових будинків. Поранення отримав 54-річний цивільний. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. У Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджено щонайменше 2 приватні житлові будинки, сталися пожежі", - написав Синєгубов у телеграмі.

Він повідомив також, що в п'ятницю біля с.Діброва Ізюмського району 32-річний місцевий мешканець підірвався в лісі на міні "Пелюстка". Його госпіталізували з пораненням.

За словами Синєгубова, упродовж минулої доби російські окупаційні війська вели масовані обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області, під вогнем перебували щонайменше 20 населених пунктів Харківської області.

 

 

 

Теги: #жертви #харківська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:57 11.03.2023
Усі жителі Харківської області знову зі світлом, електротранспорт у Харкові поки не ходить

Усі жителі Харківської області знову зі світлом, електротранспорт у Харкові поки не ходить

20:47 10.03.2023
Електропостачання на Харківщині відновлено для більшості абонентів - Зеленський

Електропостачання на Харківщині відновлено для більшості абонентів - Зеленський

19:08 10.03.2023
Унаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини в п'ятницю в регіоні загинуло двоє цивільних, ще троє поранені

Унаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини в п'ятницю в регіоні загинуло двоє цивільних, ще троє поранені

14:58 10.03.2023
Російські окупанти обстріляли з "Ураганів" Костянтинівку, шістьох осіб поранено - голова ОВА

Російські окупанти обстріляли з "Ураганів" Костянтинівку, шістьох осіб поранено - голова ОВА

09:54 10.03.2023
У Харківській області без світла залишається близько 520 тис. споживачів

У Харківській області без світла залишається близько 520 тис. споживачів

07:27 10.03.2023
Без електропостачання після ворожих обстрілів напередодні в Запоріжжі залишається селище Скворцова

Без електропостачання після ворожих обстрілів напередодні в Запоріжжі залишається селище Скворцова

00:00 10.03.2023
Внаслідок чергових російських обстрілів Запоріжжя постраждали дві установи освіти та об'єкти критичної інфраструктури, сталася пожежа

Внаслідок чергових російських обстрілів Запоріжжя постраждали дві установи освіти та об'єкти критичної інфраструктури, сталася пожежа

19:35 09.03.2023
Російські окупанти обстріляли прикордонні райони Чернігівщини та Сумщини

Російські окупанти обстріляли прикордонні райони Чернігівщини та Сумщини

15:35 09.03.2023
Обстріл Корабельної площі в Херсоні вели з танка з лівого берега, українські військові відправили його слідом за російським кораблем - ОВА

Обстріл Корабельної площі в Херсоні вели з танка з лівого берега, українські військові відправили його слідом за російським кораблем - ОВА

12:16 09.03.2023
На Харківщині вже відновлено електропостачання 70% споживачів - ОВА

На Харківщині вже відновлено електропостачання 70% споживачів - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України знищили близько 1010 окупантів, 10 танків

Зеленський запровадив санкції проти ігрового бізнесу, зокрема проти українського ТОВ "Паріматч"

Зеленський ввів санкції проти букмекерських компаній та лотерей Росії

Перемогти Росію на полі бою в Україні означає не воювати більше ніде в Європі та вздовж російських кордонів - Зеленський учасникам American Enterprise Institute World Forum

Електропостачання на Харківщині відновлено для більшості абонентів - Зеленський

ОСТАННЄ

За добу ЗС України знищили близько 1010 окупантів, 10 танків

Верховний суд у Лондоні ухвалить рішення у спорі з РФ про євробонди на $3 млрд 15 березня

Поліція безпеки Естонії затримала лідера руху "Разом", який побував раніше в т.зв. "новому регіоні" Росії

Компанія Relativity Space здійснить нову спробу запуску першої у світі 3D-друкованої ракети

У п'ятницю ворог обстріляв 7 громад, було зафіксовано 54 прильоти

За минулу добу ворог завдав 29 авіаційних і 4 ракетних удари

11 березня: Цей день в Україні та в світі

Виробництво пива в Україні у січні-лютому 2023р. скоротилося майже на 8,9%

Зеленський запровадив санкції проти ігрового бізнесу, зокрема проти українського ТОВ "Паріматч"

Зеленський ввів санкції проти букмекерських компаній та лотерей Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА