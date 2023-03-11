Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів у Харківській області за добу, є поранені

Один мирний житель Харківської області дістав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у п'ятницю, ще один підірвався на міні в лісі, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілів с. Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школу. Зруйновано близько 10 приватних житлових будинків. Поранення отримав 54-річний цивільний. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. У Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджено щонайменше 2 приватні житлові будинки, сталися пожежі", - написав Синєгубов у телеграмі.

Він повідомив також, що в п'ятницю біля с.Діброва Ізюмського району 32-річний місцевий мешканець підірвався в лісі на міні "Пелюстка". Його госпіталізували з пораненням.

За словами Синєгубова, упродовж минулої доби російські окупаційні війська вели масовані обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області, під вогнем перебували щонайменше 20 населених пунктів Харківської області.