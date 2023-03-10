Російські окупанти обстріляли з "Ураганів" Костянтинівку, шістьох осіб поранено - голова ОВА

Російські окупанти в п'ятницю, 10 березня, обстріляли Костянтинівку Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Уже наразі відомо про щонайменше шістьох поранених, пошкоджено приватні будинки та газопровід. За попередньою інформацією, цього разу росіяни застосували РСЗВ "Ураган", - написав Кириленко у телеграм-каналі.

На місці працюють рятувальники та поліція.

Кириленко закликав мирних жителів евакуюватися з Донецької області.