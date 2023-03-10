Дедалі більше українців виступають за вилучення російських авторів зі шкільних програм, але продовжують за звичкою споживати культурний продукт із РФ - соцопитування

Чітка тенденція зберігається в громадській думці в Україні до зниження вагомості та ролі російських авторів у навчальних програмах, ідеться в результатах опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA 13-21 грудня 2022 року.

38% українців вважають, що російських авторів узагалі не варто вивчати в українських школах (від 60% на заході до 10% на півдні країни). При цьому прихильниками того, щоб продовжувати вивчати творчість російських авторів, як і раніше, є лише близько 7% громадян (до 2% на заході до 16% на сході).

10% опитаних - за те, щоб продовжувати вивчати російських авторів, які не мали антиукраїнських поглядів (від 5% на заході до 23% на півдні України) та 11% - щоб продовжувати вивчати російських авторів, які пов'язані з Україною (від 7% на заході до 15% на півдні та сході). Популярною (від 21% на заході до 37% на півдні України) залишається опція не відмовлятися від творів, які вважаються "світовою класикою".

Що молодші респонденти, то частіше вони не хотіли би бачити росіян у шкільній програмі. Серед молодшої вікової категорії таких 46%, серед старшого покоління - близько 33%.

До повномасштабного російського вторгнення близько 41% українців часто споживали російський культурний продукт (від 30% на заході до 48% на сході країни). Ще близько 45% хоч і споживали російський культурний продукт, але рідко (від 36% на сході до 58% на заході України). Лише близько 10% українців практично не споживали контенту з РФ, при цьому на сході України таких було 14%, а в інших макрорегіонах - 8-9%.

"Споживання частиною українців культурного продукту окупантів навіть після повномасштабного вторгнення українці схильні пояснювати переважно силою звички. Близько 21% вважають, що це результат уподобань людини (які вочевидь склалися, зокрема, і через попереднє споживання російського культурного продукту). 13% узагалі не бачать у цьому проблеми, адже "культура має бути поза політикою", - наголошується в пресрелізі.

Водночас після початку повномасштабного вторгнення в РФ в українському суспільстві здебільшого сформувався консенсус стосовно того, що заборона російського культурного продукту у вигляді виступів артистів і трансляції російських фільмів є необхідним кроком для захисту України. Така думка переважає в усіх регіонах, лише на півдні країни приблизно однакові частки погоджуються і не погоджуються з цим. "Ще 2021 року таке рішення держави суспільство сприймало значно більш контроверсійно", - зазначається в повідомленні.

53% українців вважають недоречним для українських культурних діячів створювати свої продукти російською мовою. При цьому державну підтримку створення російськомовного культурного продукту українськими культурними діячами вважають недоречним 60%, і така думка переважає навіть на півдні та сході, де до самого створення російськомовного культурного продукту здебільшого толерантне ставлення.

Під час опитування за стратифікованою багатоступеневою вибіркою було опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%; додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені евакуацією громадян. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).