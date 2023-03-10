У Харківській області відновлено енергопостачання критичної інфраструктури, більша частина області зі світлом

Станом на ранок 10 березня фахівці "Харківобленерго" відновили енергопостачання критичної інфраструктури обласного центру, а також майже всієї області.

"У Харкові заживлено всю критичну інфраструктуру і споживачів, які отримують електрику за одними лініями. Харківська область зі світлом, окрім Вовчанської, Золочівської та частково Дергачівської громад", - повідомили в пресслужбі "Харківобленерго".

Як повідомлялося, в результаті ворожої масованої ракетної атаки в ніч на 9 березня, Харків залишився без світла і води.