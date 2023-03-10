10 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 380 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 380 RUSSIAN AGRESSION

10 березня в Україні помини Тараса Шевченка, День Державного гімну.

У цей день у 1878 році в Женеві коштом членів Київської Старої Громади було випущено кишенькове видання "Кобзаря".

10 березня 1865 р. у Перемишлі під час першого на Західній Україні шевченківського концерту відбулося перше публічне виконання Гімну України "Ще не вмерла України…" на слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького.

У Кореї - День праці, в Азербайджані - День театру, у Греції - День інженера, у Лаосі - День учителя, у М'янмі - День початку сухого сезону.

Православна церква вшановує пам'ять святого Тарасія, архієпископа Царгородського.

День помину Тараса Шевченка

10 березня 1861 р. у Петербурзі перейшов у вічність 47-річний Шевченко Тарас Григорович, український поет, художник

Церковне свято

10 березня православна церква вшановує пам'ять святого Тарасія, архієпископа Константинопольського. Він прославився добрими справами, був утішителем скорботних, захисником слабких і знедолених, будував притулки й лікарні.

У народі вважали, що святий Тарасій здатний побороти лихоманку, а тому йому молилися за здоров'я. А ось рано лягати спати було небезпечно, бо хвороба може увігнати людину в сон, а потім увійти в її тіло. Звідси й назва дня - Безсонний.

Цього дня:

1905 - У Лондоні засновано футбольний клуб "Челсі";

1943 - Розпочато роботи зі створення ядерної зброї в СРСР;

1990 - З'явилася перша в Києві парафія УАПЦ;

1992 - Україну прийняли до Північноатлантичної Ради співробітництва.

1992 - Створено оркестр Почесної варти Президентського полку України.

Іменини: Олександр, Антон, Євген, Микола, Тарас, Федір.