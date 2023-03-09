Ремонтники відновлюють подачу енергії після ракетної атаки

Ремонтники працюватимуть, скільки потрібно для того, щоб відновити подачу енергії районам, які постраждали від ракетної атаки, сказав у відеозверненні в четвер президент України Володимир Зеленський.

"Чергова спроба держави-терориста воювати проти цивілізованості призвела до тимчасових відключень електрики, тепла та води в деяких наших регіонах та містах. Відновлювальні роботи йдуть весь день. Найскладніше – Харків, Житомирщина. Непросто в Одесі, Дніпропетровській області, Києві, Запоріжжі", - сказав він.

За словами Зеленського, "ремонтні бригади, енергетики, місцева влада, центральна влада – усі працюватимуть стільки, скільки потрібно, щоб відновити подачу енергії містам та районам, де зараз проблеми".

"Я дякую всім, хто працює заради цього. Ми вже показали, на що здатна Україна. І хоч би скільки Росія робила підлостей, наша держава і народ все одно не будуть у кайданах. Ні ракети, ні звірства Росії в цьому не допоможуть", - Заявив він.