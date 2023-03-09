Окупанти не полишають спроб оточити Бахмут і наступати на сході України - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти не полишають спроб оточити місто Бахмут Донецької області, зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"На куп'янському та лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ... На бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмових дій міста Бахмута. Наші захисники відбили численні атаки в районах Бахмута й Іванівського... На авдіївському та шахтарському напрямках противник проводив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Побєда та Вугледар Донецької області", - йдеться в повідомленні.

На запорізькому та херсонському напрямках противник веде оборонні дії. На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

"РФ зберігає військову присутність на території Республіки Білорусь, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Курської області", - розповіли в Генштабі.