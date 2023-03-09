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18:49 09.03.2023

Окупанти випустили за добу 84 ракети та завдали 12 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

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Окупанти випустили за добу 84 ракети та завдали 12 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом доби здійснили запуск 84 ракет різного базування, 34 з яких було знищено і ще вісім не досягли своїх цілей, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, зокрема, використав вісім безпілотних літальних апаратів типу "Шахед-136", половину яких було збито.

"РФ завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення. Є влучання. Загинули мирні люди. Російський агресор не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України. Не маючи значних успіхів на полі бою, ворог продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права", - наголосили в Генштабі.

Протягом доби ворог здійснив мінометні й артилерійські обстріли районів 42 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької областей, включно з містами Вовчанськ Харківської області, Бахмут, Красногорівка, Авдіївка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та місто Херсон.

У Генштабі зазначають, що рівень ракетної загрози залишається високим на всій території України.

Теги: #ракети #окупанти

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