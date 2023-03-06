Події

19:08 06.03.2023

"ДТЕК" за останній тиждень відновив електропостачання 36 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

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"ДТЕК" за останній тиждень відновив електропостачання 36 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

Ремонтні бригади компаній ДТЕК у період із 27 лютого до 5 березня відновили електропостачання 36 тис. абонентів у 50 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей.

"Бойові дії не вщухають, через що постійно виходить з ладу енергетичне обладнання в прифронтових регіонах. Фахівці "ДТЕК" регулярно усувають пошкодження - лише за минулий тиждень вдалося повернути світло 36 тис. родин у 50 населених пунктах цих областей", - повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі в понеділок.

Як зазначили в компанії, через постійні атаки багатьом із споживачів світло доводилося повертати вже десятки разів за рік.

"Енергетики будуть і далі сміливо працювати і забезпечувати роботу енергосистеми", - наголосили в ДТЕК.

 

 

 

Теги: #енергопостачання #відновлення

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