"ДТЕК" за останній тиждень відновив електропостачання 36 тис. абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

Ремонтні бригади компаній ДТЕК у період із 27 лютого до 5 березня відновили електропостачання 36 тис. абонентів у 50 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей.

"Бойові дії не вщухають, через що постійно виходить з ладу енергетичне обладнання в прифронтових регіонах. Фахівці "ДТЕК" регулярно усувають пошкодження - лише за минулий тиждень вдалося повернути світло 36 тис. родин у 50 населених пунктах цих областей", - повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі в понеділок.

Як зазначили в компанії, через постійні атаки багатьом із споживачів світло доводилося повертати вже десятки разів за рік.

"Енергетики будуть і далі сміливо працювати і забезпечувати роботу енергосистеми", - наголосили в ДТЕК.