Події

21:16 05.03.2023

У Львові 11 людей госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією

1 хв читати
У Львові 11 людей госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією

У Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню поступили 11 осіб, з них 9 дітей, з первинним діагнозом "гостра кишкова інфекція", повідомила головний санітарний лікар Львівської області Наталія Іванченко-Тімко.

"У Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано 11 осіб, з них 9 дітей віком до 17 років, із первинним діагнозом "Гостра кишкова інфекція" з числа внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово мешкають у модульному містечку Львова", - написала вона на своїй сторінці у фейсбуці в неділю.

Як зазначає Іванченко-Тімко, пацієнти поступили зі скаргами на нудоту, блювоту, підвищення температури тіла в стані середньої тяжкості.

"Під час огляду тих, хто проживає в містечку, медичними працівниками та під час збору епіданамнезу виявлено ще 21 хворого з легким перебігом захворювання, серед них 12 дітей до 17 років. Ці хворі ізольовані та залишаються на амбулаторному лікуванні під наглядом лікарів однієї з міських поліклінік", - написала вона.

Загалом, за даними Іванченко, захворіли 32 людини, з них 21 дитина віком до 17 років.

Проводиться комплекс лікувально-діагностичних і протиепідемічних заходів, епідрозслідування триває.

 

 

 

Теги: #львів #кишкова_інфекція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:53 04.03.2023
Зеленський зустрівся з головою Європарламенту Мецолою у Львові

Зеленський зустрівся з головою Європарламенту Мецолою у Львові

15:43 03.03.2023
Лідери ЄБРР відвідали Львів для планування інвестицій на заході України

Лідери ЄБРР відвідали Львів для планування інвестицій на заході України

07:14 03.03.2023
Львівська міськрада затвердила бюджет розвитку на 2023 рік у сумі 1,8 млрд грн

Львівська міськрада затвердила бюджет розвитку на 2023 рік у сумі 1,8 млрд грн

19:57 27.02.2023
На кордоні з Польщею виявили 1,5 кг кокаїну

На кордоні з Польщею виявили 1,5 кг кокаїну

07:05 26.02.2023
На будівництві у Львові обрушилося перекриття, є постраждалі

На будівництві у Львові обрушилося перекриття, є постраждалі

11:47 18.02.2023
Під Львовом ввечері сталася ДТП, травмовано 7 осіб, зокрема дітей - поліція

Під Львовом ввечері сталася ДТП, травмовано 7 осіб, зокрема дітей - поліція

14:41 17.02.2023
ЄБРР інвестує у будівництво М10 Lviv Industrial Park $24,5 млн

ЄБРР інвестує у будівництво М10 Lviv Industrial Park $24,5 млн

11:07 10.02.2023
У Вінниці та Львові було чути вибухи, спрацювала ППО - мери

У Вінниці та Львові було чути вибухи, спрацювала ППО - мери

19:33 06.02.2023
На Львівщині восьмирічна дитина загинула під колесами карети швидкої допомоги

На Львівщині восьмирічна дитина загинула під колесами карети швидкої допомоги

08:06 02.02.2023
У Львові двох військових медиків взяли під варту за підозрою щодо отримання неправомірної вигоди

У Львові двох військових медиків взяли під варту за підозрою щодо отримання неправомірної вигоди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні необхідно провести роботу з децентралізації енергетики - Зеленський

Україна дасть світу достатній інструментарій для покарання агресора

Російські окупанти обстріляли Херсонську область із мінометів: загинула жінка та двоє дітей

Українська армія ймовірно зможе утримувати свої позиції в Бахмуті, росіяни не зможуть оточити місто найближчим часом або взяти його фронтальними штурмами - ISW

За добу ЗС України знищили 930 окупантів, 5 танків, 12 артсистем і 5 БПЛА

ОСТАННЄ

В Україні необхідно провести роботу з децентралізації енергетики - Зеленський

Україна дасть світу достатній інструментарій для покарання агресора

У Запоріжжі закінчили пошукові роботи на місці ракетного обстрілу, нанесеного окупантами по житловому будинку

Російські війська за день обстріляли Нікополь понад десять разів, є руйнування приватних будинків і госпбудівель

Росія обходить санкції через треті країни, наприклад, Туреччину, ОАЕ і Казахстан

На Харківщині російський снаряд влучив у цивільний автомобіль, загинула подружня пара

Поліція Київської області зафіксувала 160 груп у телеграмі пов'язаними з ПВК "Редан"

За добу війська РФ завдали 23 авіаційних і 4 ракетних удари, понад 20 обстрілів із РСЗВ

Генштаб ЗС України: Бригада морської піхоти РФ на Вугледарській ділянці відмовляється йти в наступ

Українська авіація завдала десять ударів по противнику, ракетники та артилеристи вразили два пункти управління ворога

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА