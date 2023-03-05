У Львові 11 людей госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією

У Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню поступили 11 осіб, з них 9 дітей, з первинним діагнозом "гостра кишкова інфекція", повідомила головний санітарний лікар Львівської області Наталія Іванченко-Тімко.

"У Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано 11 осіб, з них 9 дітей віком до 17 років, із первинним діагнозом "Гостра кишкова інфекція" з числа внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово мешкають у модульному містечку Львова", - написала вона на своїй сторінці у фейсбуці в неділю.

Як зазначає Іванченко-Тімко, пацієнти поступили зі скаргами на нудоту, блювоту, підвищення температури тіла в стані середньої тяжкості.

"Під час огляду тих, хто проживає в містечку, медичними працівниками та під час збору епіданамнезу виявлено ще 21 хворого з легким перебігом захворювання, серед них 12 дітей до 17 років. Ці хворі ізольовані та залишаються на амбулаторному лікуванні під наглядом лікарів однієї з міських поліклінік", - написала вона.

Загалом, за даними Іванченко, захворіли 32 людини, з них 21 дитина віком до 17 років.

Проводиться комплекс лікувально-діагностичних і протиепідемічних заходів, епідрозслідування триває.