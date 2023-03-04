Події

06:53 04.03.2023

ЗСУ за добу відбили понад 150 атак окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках

2 хв читати
ЗСУ за добу відбили понад 150 атак окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках

Збройні сили України за добу відбили понад 150 атак окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах, повідомляє Генеральний штаб.

"Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили на них понад 150 атак противника", - йдеться в повідомленні.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах оперативної обстановки без істотних змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Минулої доби ворог обстріляв населені пункти Медведівка Чернігівської області; Собки, Бачівськ, Уланове, Кучерівка, Білокопытове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Павлівка та Рясне Сумської області та райони близько 10 населених пунктів Харківської області. Серед них – Стрілка, Стариця, Вовчанськ, Бударки та Амбарне.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник безуспішно вів наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна та Білогорівка Луганської області та Спірне та Веселе – Донецькій.

Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Зокрема, це – Дворічна, Куп'янськ, Крохмальне Харківської області; Макіївка, Невське, Кремінна, Діброва, Білогорівка Луганської області та Колодязі, Сіверськ, Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку противник не залишає спроб оточити місто Бахмут. Минулої доби наші воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське Донецької області. Ворожі обстріли зазнали, зокрема, Федорівка, Васюківка, Желєзнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечині, Кліщіївка, Курдюмівка, Озаранівка, Діліївка, Торецьк, Майор.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Північне, Водяне, Невельське, Мар'їнка та Перемога. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах майже 30 населених пунктів. Серед них – Веселе, Бердичі, Авдіївка, Перемога, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Богоявленка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках супротивник веде оборону. На окремих ділянках намагається покращити тактичне становище, створити умови для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 25 населених пунктів, зокрема Времівки, Новосілки, Зеленого Поля Донецької області та Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Чарівного та Кам'янського Запорізької області; Очакова в Миколаївській області та Берислава, Томариного, Козацького, Білозерки, Дніпровського та Херсона. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. 

Теги: #генштаб #україна #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:50 04.03.2023
У Сімферополі окупанти створюють т.зв. "добровільні дружини", побоюючись активізації проукраїнського руху

У Сімферополі окупанти створюють т.зв. "добровільні дружини", побоюючись активізації проукраїнського руху

05:43 04.03.2023
Куп'янському аграрію загрожує до 12 років ув'язнення за співпрацю з окупантами

Куп'янському аграрію загрожує до 12 років ув'язнення за співпрацю з окупантами

04:46 04.03.2023
У Запоріжжі депутати виділили понад 266 млн грн фінансової допомоги військовим, підтримці місцевих жителів та відновлення зруйнованих обстрілами будинків

У Запоріжжі депутати виділили понад 266 млн грн фінансової допомоги військовим, підтримці місцевих жителів та відновлення зруйнованих обстрілами будинків

03:34 04.03.2023
Програму допомоги аграріям насінням соняшника достроково закрито через надлишок заявок

Програму допомоги аграріям насінням соняшника достроково закрито через надлишок заявок

02:39 04.03.2023
Росіяни обстріляли Марганецьку та Мирівську громади Дніпропетровської області

Росіяни обстріляли Марганецьку та Мирівську громади Дніпропетровської області

01:14 04.03.2023
До Києва прибула голова Європарламенту Роберта Метсола

До Києва прибула голова Європарламенту Роберта Метсола

00:25 04.03.2023
Шольц на зустрічі з Байденом: Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно

Шольц на зустрічі з Байденом: Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно

22:42 03.03.2023
Китай продовжує розглядати надання Росії летальної зброї

Китай продовжує розглядати надання Росії летальної зброї

21:50 03.03.2023
Генпрокурор США про протистояння України російській агресії: Це боротьба за весь демократичний світ

Генпрокурор США про протистояння України російській агресії: Це боротьба за весь демократичний світ

18:35 03.03.2023
Японія надасть грант $170 млн на відновлення України

Японія надасть грант $170 млн на відновлення України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Безлімітний режим споживання електроенергії продовжиться в перші вихідні весни

Світ має моральну відповідальність перед українськими воїнами - Зеленський

У МКЧХ назвали недостовірною інформацію про передачу гумдопомоги Маріуполю і заявили, що контролюють її використання "виключно для гуманітарних цілей"

Міжнародний центр із розслідування злочинів агресії в Гаазі розпочне роботу цього літа

Путін і його спільники мають отримати законні вироки - Зеленський на конференції у Львові

ОСТАННЄ

Окупанти випустили понад 460 снарядів із різного виду озброєння по Херсонській області, є загиблий і поранені

Росіяни продовжують обстрілювати з артилерії Дніпропетровську область, є руйнування

Втрати ворожих військ за добу становили понад 800 осіб, 4 танки, 1 літак і 12 артсистем

Кількість жертв ракетної атаки по житловому будинку в Запоріжжі зросла до десяти людей

Збільшилася до семи кількість жертв російської терористичної атаки в Запоріжжі

В ISW припускають імовірність відходу ЗС України з частини Бахмута

4 березня: Цей день в Україні та в світі

Безлімітний режим споживання електроенергії продовжиться в перші вихідні весни

Світ має моральну відповідальність перед українськими воїнами - Зеленський

У МКЧХ назвали недостовірною інформацію про передачу гумдопомоги Маріуполю і заявили, що контролюють її використання "виключно для гуманітарних цілей"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА