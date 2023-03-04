ЗСУ за добу відбили понад 150 атак окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках

Збройні сили України за добу відбили понад 150 атак окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах, повідомляє Генеральний штаб.

"Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили на них понад 150 атак противника", - йдеться в повідомленні.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах оперативної обстановки без істотних змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Минулої доби ворог обстріляв населені пункти Медведівка Чернігівської області; Собки, Бачівськ, Уланове, Кучерівка, Білокопытове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Павлівка та Рясне Сумської області та райони близько 10 населених пунктів Харківської області. Серед них – Стрілка, Стариця, Вовчанськ, Бударки та Амбарне.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник безуспішно вів наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна та Білогорівка Луганської області та Спірне та Веселе – Донецькій.

Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Зокрема, це – Дворічна, Куп'янськ, Крохмальне Харківської області; Макіївка, Невське, Кремінна, Діброва, Білогорівка Луганської області та Колодязі, Сіверськ, Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку противник не залишає спроб оточити місто Бахмут. Минулої доби наші воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське Донецької області. Ворожі обстріли зазнали, зокрема, Федорівка, Васюківка, Желєзнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечині, Кліщіївка, Курдюмівка, Озаранівка, Діліївка, Торецьк, Майор.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Північне, Водяне, Невельське, Мар'їнка та Перемога. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах майже 30 населених пунктів. Серед них – Веселе, Бердичі, Авдіївка, Перемога, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Богоявленка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках супротивник веде оборону. На окремих ділянках намагається покращити тактичне становище, створити умови для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 25 населених пунктів, зокрема Времівки, Новосілки, Зеленого Поля Донецької області та Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Чарівного та Кам'янського Запорізької області; Очакова в Миколаївській області та Берислава, Томариного, Козацького, Білозерки, Дніпровського та Херсона. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.