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10:10 03.03.2023

РФ рекламує систему захисту бронетехніки, яку ніколи не використовувала у війні в Україні, - британська розвідка

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Російські оборонні компанії продовжують демонструвати свою продукцію на великих міжнародних виставках озброєнь, попри війну в Україні, і рекламують зразки, які не використовують у бойових діях в Україні, повідомляють у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в понеділок уранці.

"Система активного захисту Arena-E, призначена для посилення захисту бронетехніки, була продемонстрована на нещодавньому заході. У її рекламній літературі йдеться про те, що вона "долає найнебезпечніші для бронетехніки загрози", і "якщо ви цінуєте свою броню та екіпажі, вам потрібна Arena-E", - йдеться в повідомленні.

Водночас у зведенні наголошують, що не було знайдено жодних доказів встановлення систем Arena-E на власні машини РФ в Україні, де РФ уже втратила понад 5 тис. бронемашин. "Імовірно, це пов'язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи у великих масштабах; ця проблема посилюється дією міжнародних санкцій", - зазначають у британській розвідці.

 

Теги: #британська_розвідка

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