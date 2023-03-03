3 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 373 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 373 RUSSIAN AGRESSION

3 березня - Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи і Всесвітній день слуху.

У Грузії - День матері, в Японії - Хіна Мацурі, свято дівчаток, у Киргизстані - День прапора, у Литві - День святого Казимира, у Судані - День національної єдності.

У церковному календарі - День пам'яті святителя Лева, папи Римського.

Всесвітній день письменника

Всесвітній день письменника (Всесвітній день миру для письменника) відзначають практично в усіх країнах щорічно 3 березня. Заснований за рішенням 48-го конгресу Міжнародного ПЕН-клубу 1986 року.

ПЕН-клуб заснували в Лондоні в 1921 році. Назва організації - абревіатура, утворена першими літерами англійських слів Poets - поети, Essayists - есеїсти, Novelists - драматурги. Ще абревіатура збігається зі словом pen - з англійської - ручка.

Ідея створення організації належить англійській письменниці Кетрін Емі Доусон-Скотт. Першим президентом ПЕН-клубу став Джон Голсуорсі. У 1923 році відбувся перший міжнародний конгрес ПЕН-клубу в Лондоні, на той час пен-центри було створено в 11 країнах світу. На сьогодні у світі існує 146 національних центрів ПЕН. Головний офіс Міжнародного ПЕН, який координує і консультує інші центри, розташований у Лондоні. Найбільшим ПЕН-центром у світі є американський – до нього входить 7200 членів.

Український ПЕН заснований у 1989 році і прийнятий до Міжнародного ПЕН в 1990-му. Першим президентом Українського ПЕН був Микола Вінграновський (1989-1993), потім його очолював Євген Сверстюк (1993-2010). У 2010-му, з обрання президентом правозахисника, публіциста Мирослава Мариновича, Український ПЕН починає провадити системну літературну та правозахисну діяльність в Україні і за кордоном. У 2014-му президентом Українського ПЕН обрано Миколу Рябчука, а в грудні 2018 року - Андрія Куркова.

ПЕН покликаний відстоювати право авторів на свободу слова, сприяти співпраці інтелектуалів із різних країн, а також підтримувати розвиток літератури та просувати читання. Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу було створено 1989 року. Є засновником або співзасновником Премії ім. В. Стуса, Премії ім. Ю. Шевельова, Премії ім. Г. Гонгадзе та премії Drahomán Prize. Налічує 130 членів.

Всесвітній день слуху

Мета цього дня - привернути увагу людства до вушних хвороб і необхідності передчасної їх профілактики. Ініціатором події виступила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Її закріпили в 2007 році на Першій міжнародній конференції з попередження та реабілітації порушень слуху, що проходила в Китаї. Обрана дата свята має символічне значення. Числа, якими вона записана, за формою подібні до людських вух.

Всесвітній день дикої природи

20 грудня 2013 року Генасамблея ООН ухвалила проголосити 3 березня Всесвітнім днем дикої природи, щоб підвищити рівень обізнаності людей у питаннях дикої фауни і флори. Ця подія стала окремою віхою в історії ООН, яка ухвалила це рішення.

Того ж року відзначалося 40 років від дня ухвалення іншого важливого документа у сфері захисту природного різноманіття. 3 березня 1973 року було ухвалено Конвенцію "Про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою знищення".

Народженню свята в стінах ООН передувала ініціатива учасників Конференції Сторін СІТЕС, що проходила в Таїланді навесні 2013 року. Саме на ній було запропоновано оголосити 3 березня Всесвітнім Днем дикої природи. З цією пропозицією учасники Конференції і звернулися до Організації Об'єднаних Націй, представивши туди результати самої Конференції.

Участь у Конвенції 1973 року не була обов'язковою, але країни, які її підписали, зобов'язані виконувати умови, прописані в цьому документі. Сьогодні учасниками Конвенції є 183 держави.

Україна приєдналася до Конвенції СITES 1999 року.

День подяки співробітникам

Щорічно в першу п'ятницю березня святкують День подяки співробітникам. З'явилася подія ще 1995 року, а ініціатором її створення виступив Боб Нельсон, член Recognition Professionals International. Головна мета дня полягає в приверненні уваги до важливості праці робітників, до взаємоповаги співробітників. Завдяки шанобливому ставленню підвищується продуктивність працівника, він стає більш щасливим.

День вимкнених гаджетів

Виник у США і хоча є неофіційним, проте набув популярності в багатьох інших країнах світу. Має на меті привернути увагу людства до залежності від гаджетів та їхнього впливу на здоров'я людини. Його можна провести зі своєю родиною, зайнятися спортом, погуляти на свіжому повітрі, приділити час собі тощо.

Ще цього дня:

1915 - У Нью-Йорку проходить прем'єра найбільшого німого фільму всіх часів і народів - "Народження нації" режисера Девіда Ґрі́ффіта;

1917 - 3-4 березня в Києві організували Українську Центральну Раду (УЦР);

1921 - Польща і Румунія підписують у Бухаресті договір про військовий союз проти Росії;

1924 - У Туреччині скасовують Османську династію, халіфат, інші релігійні органи влади, початок світських реформ;

1931 - Президент США Гувер затверджує рішення Конгресу США вважати вірш "Зоряно-смугастий прапор", написаний 1814 року Френсісом Кі під впливом подій англо-американської війни 1812 року і покладений згодом на мелодію популярної англійської пісні "To Anacreon in Heaven" гімном США;

1945 - У Львові розпочинає роботу обласна державна картинна галерея;

1952 - Затверджують генеральний план забудови Черкас, розроблений Київським інститутом проєктування;

1978 - На цвинтарі в містечку Веве (Швейцарія) з могили викрадають рештки американського актора Чарлі Чапліна; їх було знайдено через 11 тижнів поблизу Женевського озера;

1991 - У Латвії та Естонії проходять референдуми, на яких більшість громадян висловилися за вихід цих республік зі складу СРСР;

1994 - Україна і США підписують договір про дружбу і співробітництво;

2005 - Стів Фоссетт здійснює перший одиночний безпосадковий авіапереліт навколо Землі на літаку Virgin Atlantic GlobalFlyer;

2020 - Оголошують про перший підтверджений випадок коронавірусної хвороби 2019 в Україні;

2022 - Грузія офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу.

День пам'яті святителя Лева, папи Римського

День пам'яті святителя Лева, папи Римського. Народився в Тоскані (Італія). 452 року силою своєї молитви зупинив вождя гунів Аттілу від його бажання зрівняти Рим із землею. А в 455 році він також переконав вандалів не проливати даремно кров римлян.

У 440 році обраний 45 намісником Христа. Двадцять один рік керував Церквою і здобув велику любов серед людей. Папа Лев навчав римлян християнських правил. Помер 461 року, увійшов в історію як святий папа Лев I Великий. Його мощі поховали біля входу в базиліку святого Петра.

Іменини: Анна, Василь, Віктор, Володимир, Кузьма, Лев, Павло.