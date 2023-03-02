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08:47 02.03.2023

Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до трьох - Нацполіція

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Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до трьох - Нацполіція

Кількість загиблих у результаті нічного ракетного обстрілу Запоріжжя зросла до трьох осіб, поранено шістьох мирних жителів, повідомили в Нацполіції України.

"Сьогодні вночі військові РФ здійснили чергову атаку (попередньо - із ЗРК С-300) по території обласного центру. Одна ракета влучила в багатоповерховий будинок, під завалами опинилися мешканці квартир, які в цей час мирно спали. Наразі виявлено трьох загиблих людей, шістьох поранених госпіталізовано", - ідеться в повідомленні відомства на фейсбук-сторінці.

Раніше повідомлялося, що в ніч на четвер, 2 березня, російські окупанти із ЗРК С-300 завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок, у якому було зруйновано понад 10 квартир із 2-го до 5-го поверху. Також уламками та вибуховою хвилею було пошкоджено прилеглі будинки.

Станом на 06:30 ДСНС було врятовано 11 осіб (із них 1 вагітна жінка) і 20 мешканців евакуйовано із сусіднього під'їзду, з-під завалів витягнуто тіла двох осіб.

Нацполіцією за фактом злочину, передбаченого ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни), було відкрито кримінальне провадження.

Теги: #запоріжжя #жертви #обстріл

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