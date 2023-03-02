Події

07:20 02.03.2023

Двоє людей загинуло в результаті ракетного обстрілу житлового будинку в Запоріжжі, тривають пошуки під завалами

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Двоє людей загинуло в результаті ракетного обстрілу житлового будинку в Запоріжжі, тривають пошуки під завалами

Двоє людей загинуло внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку в Запоріжжі. Постраждалих жителів евакуюють, тривають пошуки під завалами, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"Рашистські тварюки практично повністю зруйнували один 5-поверховий будинок. Люди знаходяться під завалами. За попередньою інформацією, загинуло 2 людини", - написав він у телеграм-каналі вночі.

"Усі відповідні служби працюють. Вже розгорнуті пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, комунальними автобусами відбувається евакуація постраждалих людей", - додав секретар міськради.

Куртєв зазначив, що повна інформація про наслідки атаки ще встановлюється.

Раніше повідомлялося, що в ніч на четвер російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, зруйновано три поверхи багатоповерхового житлового будинку,

 

 

 

Теги: #запоріжжя #жертви #обстріл

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