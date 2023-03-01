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15:21 01.03.2023

Росія втратила в Україні більше солдатів, ніж у всіх війнах після Другої світової - CSIS

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Росія втратила в Україні більше солдатів, ніж у всіх війнах після Другої світової - CSIS

Російська армія за період повномасштабного вторгнення в Україну втратила більше військовослужбовців, ніж за весь період від моменту завершення Другої світової війни, до того ж зазнає втрат вищими темпами, ніж у будь-якому іншому конфлікті, ідеться у звіті американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

"За оцінками CSIS, у період з лютого 2022 року по лютий 2023 року в Україні загинуло від 60 000 до 70 000 російських військовослужбовців. Ці оцінки охоплюють рядових російських солдатів зі Збройних сил Росії, Росгвардії, Федеральної служби безпеки та Федеральної служби охорони; бойовиків проросійських організацій, таких як "Донецька народна міліція" і "Луганська народна міліція"; і бойовиків із таких приватних військових компаній, як група "Вагнера". Загалом за перший рік війни Росія втратила від 200 000 до 250 000 осіб - поранених, убитих і зниклих безвісти", - зазначається у звіті.

При цьому темп втрат також залишається вищим, ніж у будь-якій радянській або російській війні після Другої світової війни.

"Росія втрачала в середньому від 5000 до 5800 регулярних і нерегулярних солдатів, убитих за місяць в Україні протягом першого року війни. Для порівняння: в Росії за 15-річний період (із трирічною паузою) в Чечні загинуло від 13 000 до 25 000 осіб, у середньому від 95 до 185 убитих солдатів на місяць. Радянський Союз також втратив від 14 000 до 16 000 загиблих у боях в Афганістані, в середньому від 130 до 145 солдатів, убитих на місяць", - зазначають аналітики.

Водночас, зазначається у звіті, війна перейшла в стадію "війни на виснаження", що підвищує матеріальні потреби українських військ.

"Заходу, включно зі США, слід готуватися до затяжної війни та довгострокової підтримки. Потреби України розвинулися з початкового етапу війни, коли їй була потрібна оборонна зброя малої дальності, така як протитанкові ракети Javelin і зенітні ракети Stinger, які допомагали вести оборонні операції проти російських військ, які наступали. Поряд із навчанням і розвідкою Україні зараз потрібні передові системи для ведення наступальних операцій у затяжній війні, як-от системи ППО, далекобійна артилерія, бронетехніка, винищувачі та боєприпаси, а також запасні частини й навчання. Ці типи боєприпасів, систем озброєння і військової техніки необхідні для надання допомоги українським силам у проведенні ефективних контратак проти російських військ, що окопалися", - наголосили аналітики.

Теги: #рф #війна #втрати

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