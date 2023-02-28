Події

10:26 28.02.2023

Пошкодження російського радіолокаційного літака в Білорусі сильно обмежить здатність окупантів вести повітряні операції - британська розвідка

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Пошкоджений на авіабазі Мачулищі поблизу Мінську в Білорусі літак російських окупантів є літаком дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50, який координує роботу винищувачів, повідомляють у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок уранці.

Як зазначають у британській розвідці, виведення цього літака з ладу значно вплине на можливість проведення російських повітряних операцій.

"26 лютого 2023 року білоруська партизанська група Bypol і лідери опозиції у вигнанні повідомили, що A-50 зазнав ушкоджень унаслідок атаки безпілотного літального апарата (БПЛА) на авіабазу Мачулищі. Bypol повідомив про два вибухи і пошкодження передньої та середньої частин A-50 MAINSTAY, а також антени радара... Атрибуція і збитки офіційно не підтверджені. Проте втрата A-50 матиме велике значення, оскільки він має вирішальне значення для російських повітряних операцій для забезпечення картини повітряного бою", - йдеться у зведенні.

За даними британської розвідки, ця атака обмежить російські повітряні операції. Після неї в окупантів залишиться в строю ще шість бойових А-50.

 

Теги: #війна #британська_розвідка

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