Події

07:04 27.02.2023

ЗС України за добу відбили 81 атаку на п’яти напрямках наступу окупантів

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ЗС України за добу відбили 81 атаку на п’яти напрямках наступу окупантів

ЗСУ за минулу добу неділі, 26 лютого, відбили 81 атаку супротивника і завдали 6 ударів по скупченню живої сили і техніки ворога, повідомили в Генштабі.

"Російська федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках", - ідеться в ранковому зведенні Генштабу.

Також повідомляється, що авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Водночас наші захисники знищили російський штурмовик СУ-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили склад боєприпасів та ворожу станцію для виведення з ладу супутникового зв’язку.

 

 

Теги: #війна #зведення

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