27 лютого: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 369 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 369 RUSSIAN AGRESSION

27 лютого - Всесвітній день неурядових організацій, Міжнародний день полярного ведмедя, День обізнаності про аносмію.

1965 року відбувся перший політ першого у світі широкофюзеляжного транспортного літака АН-22 ("Антей"), створеного в КБ Антонова (Київ).

Православна церква вшановує пам'ять святих рівноапостольних Кирила і старшого брата його Мефодія. Початок Великого посту.

Всесвітній день неурядових організацій

27 лютого проводиться Всесвітній день НУО або Всесвітній день неурядових організацій. World NGO Day офіційно виник 2010 року і відзначався 12 державами Балтійського моря. Вперше відзначений на рівні ООН у 2014 році.

Міжнародний день полярного ведмедя

Щорічна подія, яку відзначають з метою підвищення обізнаності про стан збереження білого ведмедя.

Міжнародний день полярного ведмедя організовує Polar Bears International з метою підвищення обізнаності про вплив глобального потепління та зменшення кількості морського льоду на популяцію білих ведмедів. День заохочує людей знаходити способи зменшити викиди вуглецю. Цей день також використовується для заохочення встановлення енергоефективних утеплювачів у будинках.

День обізнаності про аносмію

День для поширення обізнаності про аносмію, втрату нюху.

Прихильники цієї події припускають, що, оскільки видимих і практичних труднощів, пов'язаних із порушеннями нюху, порівняно менше, ніж із порушеннями зору чи слуху, характер нюхової дисфункції та її наслідки для безпеки та якості життя людини не є широко зрозумілими.

Доведено, що хворі на аносмію чутливі до небезпечних ситуацій, таких, як витоки газу, пожежі, небезпечні випаровування хімічних речовин і ковтання зіпсованої їжі. Крім того, люди з втратою нюху також можуть зазнавати труднощів із харчуванням через тісний взаємозв'язок між запахом і смаком. Дослідження також говорять про те, що у деяких людей виникає депресія у відповідь на відчуття соціальної ізоляції, страхи щодо безпеки та управління особистими запахами, а також зменшується зв'язок із задоволенням, емоціями та пам'яттю.

Ще цього дня:

1900 - Засновано ФК "Баварія" (Мюнхен);

1918 - Початок походу Січових стрільців проти більшовицьких військ, що напали на Україну;

1919 - Комісія Антанти провела зустріч з українським отаманом Симоном Петлюрою;

1933 - Підпал Німецького Рейхстагу, використаний Гітлером як привід для розпуску Рейхстагу і встановлення диктатури в Третьому Рейху;

1939 - Створено Спілку композиторів України;

1942 - Масові розстріли в Бабиному Яру німецькими військами членів українського націоналістичного підпілля;

1952 - ООН уперше провела засідання в новій штаб-квартирі в Нью-Йорку;

1990 - Верховна Рада СРСР створила нову посаду - президент СРСР;

1991 - Президент США Джордж Герберт Вокер Буш оголосив про звільнення Кувейту в ході операції "Буря в пустелі".

2014 - Війська російського спецпризначення у військовій формі без розпізнавальних знаків захопили будівлі парламенту і Ради міністрів Криму та вивісили над ними російські прапори;

2015 - У Москві біля Кремля застрелили одного з головних лідерів політичної опозиції до путінського режиму, колишнього віцепрем'єра уряду Росії Бориса Нємцова.

Церковне свято

27 лютого православні вшановують пам'ять святого рівноапостольного Кирила, який разом із братом Мефодієм створив першу слов'янську абетку.

Ім'я святого до прийняття схими 968 року було Костянтин. Він, як і його старший брат Мефодій, народився у візантійському місті Солунь (це нині місто в Греції Фессалоніки). У 12 років залишився сиротою, виховував його логофет Феоктист (чиновник у канцелярії патріарха). Хлопчик здобув гарну освіту і вирішив присвятити своє життя служінню Богові.

Спочатку він був хранителем бібліотеки собору святої Софії, а також викладачем філософії в Константинопольському університеті. За указом імператора його часто відправляли в далекі подорожі - проповідувати християнство.

У 856 році Кирило переїхав до брата на гору Олімп і присвятив себе науці. Разом із братом вони зібрали навколо себе однодумців, які обмірковували ідею створення слов'янської абетки. У 862 році на прохання князя Ростислава братів відправили до Моравії - проповідувати віру рідною мовою. Без абетки це було важко зробити і імператор підтримав ініціативу. Дуже велику роботу довелося виконати святим: вони склали слов'янську абетку, разом із цим навчали веденню богослужіння і за 3 роки переклали з грецької Євангеліє, Апостол, Псалтир та інші книги.

Після цього Кирило і Мефодій вирушили до папи Римського - їм слід було залагодити конфлікт, який розгорівся через абетку. На той час богослови вважали, що служби мають проводитися тільки трьома мовами - давньоєврейською, грецькою та латинською, адже саме ними зроблено напис на Хресті Господньому. Але брати дотримувалися думки, що кожен народ має право звертатися до Бога своєю мовою.

Іменини: Кирило, Михайло, Федір, Юрій, Єгор, Георгій.