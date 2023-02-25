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07:11 25.02.2023

Збитки ХФТІ в результаті ворожих обстрілів ядерної установки "Джерело нейтронів" перевищують 30 млн грн

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Збитки ХФТІ в результаті ворожих обстрілів ядерної установки "Джерело нейтронів" перевищують 30 млн грн

Під час огляду наслідків російських обстрілів Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), зокрема, розташованої на його майданчику ядерної підкритичної установки (ЯПУ) "Джерело нейтронів, що ґрунтується на підкритичній збірці, керованій лінійним прискорювачем електронів", слідчі та прокурори встановили 74 влучання.

"Встановлено 74 влучання з різних видів озброєнь, а саме збройними силами Російської Федерації були застосовані ствольна артилерія ("Піон"), РСЗВ ("Град", "Ураган", "Смерч"). Унаслідок цих дій інституту заподіяно матеріальну шкоду понад 30 млн грн, а також довкіллю завдано збитків на суму майже 15 млрд грн", - повідомив керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков на брифінгу в п'ятницю.

Як повідомлялося, з 24 лютого 2022 року ЯПУ "Джерело нейтронів" було переведено в глибокий підкритичний стан.

Установка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, унаслідок яких було пошкоджено лінії електропостачання, що змусило припинити електроживлення ЯПУ "Джерело нейтронів", теплоізоляційна обшивка будівлі зазнала значних пошкоджень. Також було зафіксовано часткове осипання матеріалів облицювання в експериментальному залі установки тощо.

 

 

Теги: #харків #збитки #хфті

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