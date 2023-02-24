Події

15:21 24.02.2023

Окупанти обстрілюють Часів Яр і сусіднє село, поранено місцевого жителя

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Житель Часовоярської об'єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області дістав поранень унаслідок обстрілу території ОТГ російськими окупантами в п'ятницю, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Росіяни здійснюють обстріли на Донеччині, під їхнім прицілом, зокрема Часів Яр. Території громади були обстріляні з застосуванням мінометів, артилерії та РСЗВ "Град". Більшість прильотів були між містом і селом Калинівка. Є поранений, а також пошкоджені будівлі", - написав Єрмак у телеграмі.

 

Теги: #обстріл #донецька_область

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