Окупанти обстрілюють Часів Яр і сусіднє село, поранено місцевого жителя

Житель Часовоярської об'єднаної територіальної громади Бахмутського району Донецької області дістав поранень унаслідок обстрілу території ОТГ російськими окупантами в п'ятницю, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Росіяни здійснюють обстріли на Донеччині, під їхнім прицілом, зокрема Часів Яр. Території громади були обстріляні з застосуванням мінометів, артилерії та РСЗВ "Град". Більшість прильотів були між містом і селом Калинівка. Є поранений, а також пошкоджені будівлі", - написав Єрмак у телеграмі.