Події

18:52 23.02.2023

Російські окупанти обстріляли Часів Яр та Красногорівку, пошкоджено житлові будинки - голова ОВА

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Російські окупанти обстріляли з артилерії Часів Яр та Красногорівку Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"У Часовому Яру пошкоджено два будинки, решта снарядів прилетіли у промислову зону. У Красногорівці є пряме влучання у 5-поверхівку, але останній мешканець цього будинку евакуювався два дні тому. Тож, на щастя, ніхто не постраждав", - написав Кириленко у фейсбуці.

Він зазначив, що вже є десятки та сотні прикладів, коли росіяни влучають у будинок, мешканці якого поїхали до безпечніших регіонів України.

"Інакше цивільних жертв у Донецькій області було б у рази більше. Евакуація - це вчинок відповідального громадянина!" - наголосив голова ОВА.

 

Теги: #обстріл #донецька_область

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