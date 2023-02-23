Події

12:43 23.02.2023

У Міноборони назвали десять головних перемог ЗСУ за рік від початку повномасштабного вторгнення РФ

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У Міноборони назвали десять головних перемог ЗСУ за рік від початку повномасштабного вторгнення РФ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала десять основних перемог Сил оборони України за рік від початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Насамперед це успішна оборона Києва, Чернігова, Сум і Харкова в лютому-квітні 2022 року. Наша друга велика перемога - масовий опір мирного населення окупантам на тимчасово зайнятих загарбником територіях", - сказала вона на брифінгу у Military Media Center у четвер.

Третя перемога, як позначили у відомстві, - вигнання російських окупантів із Київської, Чернігівської та Сумської областей у березні-квітні 2022 року. Четверта перемога - знищення ракетного крейсера "Москва", п'ята - вигнання російських окупантів з острова Зміїний.

"Наша шоста перемога - знищення системи логістики російських окупаційних військ на півдні та сході України в червні та серпні 2022 року. Сьома перемога - вигнання російських окупантів із Харківської області у вересні-жовтні 2022 року, вигнання російських військ із Херсону у вересні-жовтні 2022 року", - сказала Маляр.

У Міноборони також наголосили на успішних діях української системи протиповітряної оборони з жовтня 2022-го до лютого 2023 року.

"Стримування російського наступу на сході України в грудні 2022 року до лютого 2023 року, стримування триває і нині", - зазначила Маляр.

Теги: #війна #зсу #перемоги

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