У Сумах спрацювала ППО

У Сумах спрацювали сили ППО, ворожу ціль вражено, повідомляє ОВА.

"Вибух, який ви чули у Сумах – робота ППО. Ціль уражена", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в ніч проти середи.