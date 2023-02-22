У Сумах спрацювала ППО
У Сумах спрацювали сили ППО, ворожу ціль вражено, повідомляє ОВА.
"Вибух, який ви чули у Сумах – робота ППО. Ціль уражена", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в ніч проти середи.
У Сумах спрацювали сили ППО, ворожу ціль вражено, повідомляє ОВА.
"Вибух, який ви чули у Сумах – робота ППО. Ціль уражена", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в ніч проти середи.
Ворог продовжує насильницьку паспортизацію населення на тимчасово окупованій території Херсонської області
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