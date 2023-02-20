Білий дім повідомив про плани Байдена озвучити в Києві новий пакет військової допомоги Україні

Президент США Джо Байден має намір повідомити в Києві про новий пакет військової допомоги Україні, а пізніше цього тижня - про додаткові санкції проти РФ, повідомив у понеділок Білий дім.

"Я оголошу про чергове постачання найважливішого обладнання, зокрема артилерійських боєприпасів, протитанкових систем і радарів повітряного спостереження... І я також оголошу, що пізніше цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти еліт і компаній (Росії - ІФ-У)", - йдеться у заяві про поїздку Байдена до столиці України, поширеній Білим домом.