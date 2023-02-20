Події

09:47 20.02.2023

Російські окупанти протягом доби обстрілювали Донецьку область авіацією, ракетами, артилерією, танками та РСЗВ, є загиблі

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Російські окупанти протягом доби обстрілювали Донецьку область авіацією, ракетами, артилерією, танками та РСЗВ, є загиблі

Російські окупанти упродовж минулої доби обстрілювали населені пункти Донецької області, застосовуючи авіацію, ракети, танки, артустановки та РСЗВ, унаслідок чого в регіоні є загиблі серед мирного населення, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Напередодні росіяни завдали трьох ракетних ударів по області: у Краматорську пошкоджено промислове підприємство, у Ясногірці – територію автосервісу та прилеглу триповерхівку, у Клебан-Бику – територію колишньої шахти", - написав Кириленко в телеграмі в понеділок уранці.

Він зазначив, що за добу на донецькому напрямку одна людина загинула в Авдіївці, яка зазнала двох авіаракетних ударів, двох артобстрілів, обстрілу з "Градів" і танкового обстрілу.

"У Мар'їнській громаді один будинок зруйнований і один пошкоджений у Красногорівці, пошкоджено будинок у Зоряному. В Курахівці пошкоджено один будинок", - ідеться у повідомленні.

Крім того, на горлівському напрямку загинули дві людини: у Бахмуті та Богданівці Часовоярської громади.

"У Костянтинівській громаді пошкоджено будинок в Костянтинівці та три будинки в Іванопіллі. У Соледарській громаді пошкоджено два будинки у Федорівці, у Торецькій громаді пошкоджено чотири будинки та один інфраструктурний об’єкт. На лисичанському напрямку гучно було в Сіверську та Серебрянці – без жертв", - підсумував Кириленко.

Теги: #обстріл #донецька_область

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