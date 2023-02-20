20 лютого: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 362 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 362 RUSSIAN AGRESSION

20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні та День соціальної справедливості.

Ще сьогодні день "Полюби свою домашню тварину".

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Луки Елладського та преподобного Парфенія, початок Масляної.

День пам'яті Героїв Небесної сотні

11-го лютого 2015 року було прийнято Указ Президента України № 69/2015 "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні". У ньому йдеться, що день встановлено "з метою увічнення великої людської, громадянської та національної відваги та самовідданості, сили духу та стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року – лютий 2014), захищаючи ідеали демократії, обстоюючи права та свободи людини, європейське майбутнє України".

День соціальної справедливості

26 листопада 2007 року Генасамблея ООН оголосила 20 лютого Всесвітнім днем соціальної справедливості, який відзначають з 2009 року. Події на честь цього дня повинні сприяти подальшому нарощуванню зусиль міжнародного суспільства в галузі викорінення злиднів, забезпечення повної зайнятості, гідної роботи, рівноправності чоловіків та жінок, соціального добробуту та соціальної справедливості для всіх.

Ще цього дня:

1922 - Віленський сейм ухвалив рішення приєднати Вільнюс та частину південно-східної Литви до Польщі;

1940 – Вперше на екранах з'явилася відома пара – Том і Джеррі;

1962 - Американський космонавт Джон Глен тричі облетів Землю зі швидкістю 27 000 км/год у кораблі "Френдшип-7" (Friendship 7);

1992 – Верховна Рада України ухвалила святкувати День Незалежності України 24 серпня;

1992 - Засновано англійську Прем'єр-лігу, яка прийшла на зміну Футбольній лізі.

1999 - В аеропорту Нью-Йорка затримано колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка;

2002 – Заснування українського видавництва "Видавничий дім "Школа" (видавництво, Харків).

2014 - Під час протистояння Євромайдану та злочинної влади президента Януковича на Інститутській вулиці вбивцями з Беркута було розстріляно активістів. Загиблих згодом назвали "Небесною сотнею";

2014 – Вторгненням російського спецназу на територію АРК розпочалася російсько-українська війна.

Церковне свято

Православний світ вшановує пам'ять святого Луки Елладського. Він був родом із Греції і після смерті батька став ченцем. Біля гори Гелікон Лука створив чернечу громаду, де після його смерті збудували церкву.

Ще сьогодні православна церква відзначає День пам'яті святителя Парфенія, єпископа Лампсакийського.

Святий прославився своєю цілющою силою, багато вірян приходило до нього з невиліковними хворобами і набувало здоров'я силою молитви. Святитель прожив довге життя і мирно помер у довіреному йому місті, де й був похований з великими почестями.

За традицією до святого з молитвами звертаються безнадійні хворі.

Іменини: Петро, Георгій, Єгор, Юрій